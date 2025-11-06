В Гърция адмирират проекта за високоскоростна жп връзка между Атина и София

Пиксабей

Изцяло положителни са отзивите в Гърция за европейския проект за високоскоростна железопътна връзка между Атина и София.

Според гръцки бизнесмени пътуването между двете столици само за шест часа ще бъде истински пробив за икономиката в региона.

Евтиният и бърз трансфер на стоки ще намали транспортните разходи и ще се отрази положително върху цените на крайните продукти.

Много компании вече заявиха, че биха предпочели железопътния транспорт пред автомобилния - както за товари, така и за служебни пътувания.

Проектът предвижда влаковете да достигат скорости до 200 километра в час по трасето между Атина и София.

От туристическия сектор също изразяват оптимизъм с аргумента, че новата линия ще направи индивидуалните пътувания по-достъпни и ще стимулира интереса към градовете по маршрута.

Еколози допълват, че развитието на железопътния транспорт ще намали вредните емисии и автомобилния трафик, като същевременно ще подобри мобилността и устойчивото развитие на региона, предаде БНТ.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!