реклама

В Гърция използваха за новинарска емисия водеща, създадена с изкуствен интелект

18.01.2026 / 09:40 1

кадър: Инстаграм 

В Гърция за пръв път се използва изкуствен интелект (AI) за новините от телевизионния канал Skai, представяйки първата жена водеща с изкуствен интелект, създадена ексклузивно за дигиталната среда и социалните медии, предаде Bulgaria ON AIR.

Запознайте се с AI София - водещата на новините на английски език. 

Зад този напълно различен информационен бюлетин стои целият журналистически екип на skai.gr, който ще подбира и ще представя най-важните новини на деня, а София ще ги представя, като ще обхваща всички основни теми от актуалните събития: от политиката, икономиката и обществото, до спорта и културата.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kris (преди 56 минути)
Рейтинг: 561454 | Одобрение: 106614
- Защо гърците имат толкова много философи ? - Ами, вижте им жените......!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама