В Гърция използваха за новинарска емисия водеща, създадена с изкуствен интелект
кадър: Инстаграм
В Гърция за пръв път се използва изкуствен интелект (AI) за новините от телевизионния канал Skai, представяйки първата жена водеща с изкуствен интелект, създадена ексклузивно за дигиталната среда и социалните медии, предаде Bulgaria ON AIR.
Запознайте се с AI София - водещата на новините на английски език.
Зад този напълно различен информационен бюлетин стои целият журналистически екип на skai.gr, който ще подбира и ще представя най-важните новини на деня, а София ще ги представя, като ще обхваща всички основни теми от актуалните събития: от политиката, икономиката и обществото, до спорта и културата.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!