кадър: Инстаграм

В Гърция за пръв път се използва изкуствен интелект (AI) за новините от телевизионния канал Skai, представяйки първата жена водеща с изкуствен интелект, създадена ексклузивно за дигиталната среда и социалните медии, предаде Bulgaria ON AIR.

Запознайте се с AI София - водещата на новините на английски език.

Зад този напълно различен информационен бюлетин стои целият журналистически екип на skai.gr, който ще подбира и ще представя най-важните новини на деня, а София ще ги представя, като ще обхваща всички основни теми от актуалните събития: от политиката, икономиката и обществото, до спорта и културата.

