В Гърция приеха бюджета за 2026 година

Гръцкият парламент одобри бюджета на страната за 2026 г. след петдневни дебати, завършили тази вечер с изказвания на партийните лидери и електронно поименно гласуване, предавано на живо от местни медии.

От присъстващите 295 депутати от 300-местния гръцки парламент, 159 гласуваха „за“, а 136 гласуваха с „против“, информира електронното издание на в. „Катимерини“, цитирани от БТА.

Председателят на парламента Никитас Какламанис заяви, че дебатът е продължил пет пленарни заседания с обща продължителност 66 часа, като думата за изказване са взели 250 оратори, в това число министри от правителството, партийни лидери и депутати.

Преди гласуването от парламентарната трибуна премиерът на страната Кириакос Мицотакис обяви нов пакет от мерки, свързани с жилищната политика. Той включват програма за обновяване на жилища на стойност 400 млн. евро, както и стимули за настаняване на учители, медицински сестри и лекари, които работят извън големите градски центрове.

Опозиционни политически лидери отправиха критики към бюджета и правителството с акцент върху икономиката, повишаващите се цени в страната и протеста на земеделските производители, които от две седмици блокират пътища, пристанища и други обекти от транспортна инфраструктура.

Правителството планира да предостави допълнителна финансова подкрепа на земеделските производители чрез преразпределение на средства от земеделските субсидии, заяви вицепремиерът Костис Хадзидакис по време на дебатите, цитиран от "Катимерини". Хадзидакис посочи, че правителството възнамерява да насочи 80 млн. евро неизползвани средства към животновъдите.

Хадзидакис посочи също, че в момента на земеделските производители се изплащат 490 млн. евро, като се очаква общият размер на земеделските плащания да достигне 3,8 млрд. евро до края на годината.

