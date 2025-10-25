Допълнителен данък, ако плащаш в брой в Гърция

Пиксабей

В Гърция налагат допълнителен данък, ако плащаш само в брой. Държавата определя долен праг за процента от заплатата, който да се харчи за покупки с карта и електронно банкиране. Това съобщи bTV.

Данъчните вече сверяват автоматично подадените подоходни декларации и банковите сметки, като начисляват допълнителен данък за тези, които предпочитат да плащат в брой.

Всеки, който харчи повече от 70% от получения годишен доход в брой, се санкционира.

Гръцката Национална агенция по приходите вече вижда всички електронни движения на парите на данъкоплатците и следи дали харчат поне 30% от дохода си електронно.

За доход от 20 000 евро трябва да се похарчат поне 6000 евро електронно. Ако са похарчени електронно само 5000 евро, разликата от 1000 евро ще бъде обложена с 220 евро допълнителен данък през 2026 г.

Пример: При доход 20 000 евро, 6000 евро от тях - това са 30% - трябва да се похарчат електронно. Ако по този начин са платени само 5000 евро, за разликата 1000 евро на човека автоматично ще ми се начисли данък от 22%, тоест 220 евро.

В същото време от тази година се въвеждат допълнителни данъчни облекчения за тези, които плащат по електронен път за услуги като ветеринар, майстори за дома, такси, фризьори и козметични салони, погребални услуги, фотограф, масаж, гледане на деца и на възрастни хора. Целта е да се покажат скрити приходи.

Новите автоматични проверки на доходите се очаква да имат и още един ефект, който ще се почувства от българите, които отдават имоти под наем в Гърция.

Например, при декларирани нереално ниски наеми данъчните се очаква да се сезират.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!