В Гърция въвеждат изкуствен интелект в училище

снимка: Пиксабей

Програма "Изкуствен интелект в училище" започва в Гърция.

Министърът на образованието София Захараки подчерта, че използването на изкуствения интелект в учебната програма няма за цел да замени учителите,а да подпомогне тяхната работа с учениците. Преди всичко гръцкото министерство на образованието се стреми да даде възможност на всички ученици да имат практически знания и отговорно отношение към съвременните технологии.

Програмата започва с обучение на учителите за използване и прилагане на технологиите в преподаването, предава БНР. Така се създава безопасна образователна среда и практически условия за подобряване на качеството на уроците. Преподавателите ще имат възможност да провокират критичното мислене на техните ученици.

Програмата за изкуствен интелект в училище стартира първоначално в няколко училища и при успех ще се приложи в повече учебни заведения.

За тази цел Гърция си сътрудничи с големи доставчици на технологии, подчертаха от министерството на образованието.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!