В Гърция задържаха 270 кг кокаин, има арестуван и българин

Гръцката полиция задържа 270 килограма кокаин, чиято стойност се оценява на 5.5 милиона евро. При операцията са арестувани трима мъже, сред тях и един български гражданин, предаде БГНЕС.

Кокаинът е бил скрит в контейнер с банани, внесени от Еквадор, съобщиха от полицията.

Силите на реда са информирали Националната агенция за борба с престъпността на Великобритания, че кокаинът е трябвало да бъде транспортиран с кораб до пристанището на Солун в Северна Гърция.

Полицейските служители открили кокаина и извадили по-голямата част от наркотика, опакован в пакети с размерите на тухли, от контейнера, преди той да бъде натоварен в камион.

Камионът се насочил към предградието Аспропиргос на Атина, на повече от 500 километра южно, където полицията арестувала трима мъже, докато отваряли контейнера.

Общото количество иззет кокаин е 271,15 килограма, съобщи полицията.

Арестувани са двама гърци, 40-годишният собственик на транспортната фирма и неговият 32-годишен сътрудник, както и 47-годишен български гражданин, съобщи полицията, добавяйки, че българският гражданин е бил във връзка с наркоклана и е организирал събирането и транспортирането на контейнери с наркотици. Очаквайте подробности.

32-годишният е отговарял за разпространението на наркотика чрез неизвестни членове на бандата.

Полицията търси още хора, за които твърди, че принадлежат към банда за разпространение на наркотици. Тримата арестувани мъже ще бъдат представени пред прокурор днес.

