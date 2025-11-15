В Гърция засилват контрола по пътищата

снимка: Пиксабей

Гръцките пътни власти обявиха, че засилват контрола за нарушителите. Автомобили, за които има издадени, но неплатени глоби, ще бъдат спирани на границата. Новата мярка цели да повиши събираемостта на глобите, безопасността и дисциплината на пътя.

Властите в южната ни съседка вече инсталират камери за наблюдение на възлови места в страната. Мрежата ще събира данни за нарушенията, която чрез изкуствен интелект ще ги изпраща до властите. Според гръцките шофьори глобите са повече от големи.

Георгиос Йоанидис: "350 евро. Колан – 350 евро, кафе – 350 евро, ако има тук кафе (сочи таблото) – проблем."

Йоргос Каракостас: "Държавата няма достатъчно пари и затова започва да събира пари от другите страни. Българи, сърби, румънци."

По регистрационния номер гръцките митнически служители ще могат да проверят дали автомобилът има наложена пътна глоба. Водачите ще бъдат задължени да я платят преди да напуснат граничния пункт, допълва БНТ.

Българи, които често пътуват до южната ни съседка, смятат, че мярката е прекалено рестриктивна.

Георги Бърнков: "Като ти свали номерата, къде отиваш. Дори да искаш да намериш пари, ти не можеш. Няма. Не можеш да се придвижиш. Това не е нормално."

Борислав Иванов: "На нас не ни дават повече от 80 да се движим там. Всяко едно над 80 поне едно 150 евро ти е глобата."

Новата дигитална платформа се очаква да заработи до края на годината, но гръцките власти успокояват, че няма са се създават затруднения за туристите, тъй като това ще доведе до сериозен отлив.

