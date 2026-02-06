В Германия изгориха 3 млрд. маски, купени за пандемията

pixabay

Германското правителство обяви, че е изгорило в инсинератор около три милиарда неупотребени предпазни маски за лице, купени в началото на пандемията от КОВИД-19, предаде ДПА.

От публикуван отговор на министерството на здравеопазването на парламентарно запитване става ясно, че около половината от почти шест милиарда маски, които първоначално са били купени, вече са били изпратени за „термична преработка“ – процес за рециклиране, при който материалите се изгарят в инсинератор, при което се генерира енергия.

Правителството досега е похарчило около осем милиона евро за изгарянето на маските, което се извършва от външни изпълнители след провеждане на тръжна процедура.

Унищожаването на толкова голямо количество неизползвани медицински консумативи отново разпали разгорещен политически дебат относно решенията на министерството за възлагане на поръчки за доставки.

Германската федерална сметна палата разкри през 2024 г., че здравното министерство е купило общо 5,7 милиарда маски за около 5,9 милиарда евро, въпреки че „търсенето всъщност е било много по-ниско“.

Германското сп. „Шпигел“ днес съобщи, че се очаква още 85 милиона маски да бъдат унищожени до края на 2026 г., когато изтече срокът им на годност.

Други 360 милиона маски все още се съхраняват, защото са обект на текущи съдебни дела чрез които доставчици се опитват да си възстановят неизплатени суми от федералното правителство. Очаква се голяма част от тези маски в крайна сметка също да бъдат унищожени.

Само 2,12 милиарда маски са били раздадени по време на пандемията, става ясно от данни на правителството, цитирани от „Шпигел“, предаде днес.бг.

