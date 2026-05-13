реклама

В Големо село назрява протест заради замърсяванията на въздуха

13.05.2026 / 07:29 0

кадър: Петел

В Големо село отново назрява протест заради замърсяванията от ТЕЦ "Бобов дол" - тази сутрин, в центъра на селото, което отстои на 700 м от централата, ще има среща с ръководството на дружеството, на която ще има представители на "Грийнпийс"-България, на местното сдружение "За Разметаница" и др. Това каза в ефира на БНР във вторник вечерта кметът на Големо село Васил Васев. 

От "Грийнпийс" публикуваха свой доклад за замърсяването със серен диоксид (SO₂) в района на централата. Установени са критични несъответствия с данните на автоматичната станция, инсталирана в Големо село от ТЕЦ "Бобов дол" преди година. Стойностите от независимото измерване са между 9 и 18 пъти по-високи от тези, които местните граждани следят за информация за замърсяването от въглищната централа.

От 11 май със своя измервателна станция, разположена на 300 м от комините, замервания за серен диоксид, фини прахови частици и озон прави и местното сдружение "За Разметаница", каза  за  БНР екоактивистката Даниела Тонева: 

"Освен да затварят тая централа, докато не се оправи. То няма какво друго да кажат. След 10 млн. глоби, след наложени санкции, след проверки по 40-50 сигнала на месец срещу замърсяването - и РИОСВ единствено вижда неорганизирани емисии. Но пък не видяха, че не работят сероочистките." 

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама