В Харманли раздават безплатни мекици в чест на шампионската титла на ‘’Левски’’
снимки: Булфото
Шаби, който е голям фен на „Левски“ и производител, раздаваше безплатни мекици в чест на шампионската титла на любимия отбор в Харманли днес, видя Булфото.
Той е най-добрият производител на този вид тестено изделие.
Шаби обеща да ознаменува победата на любимия си отбор с този жест.
Шабан Юсеинов – Шаби прави мекици от 38 години, а през последните 17 търпеливо чакаше любимият му тим да се изкачи на върха.
