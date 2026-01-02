В Хюстън опровергаха слуховете за сериен убиец

снимка Булфото

Главният прокурор на Хюстън оспорва онлайн слуховете, че сериен убиец е виновен за телата, изхвърлени на брега във водните пътища на града през последните седмици, предава NBC News.



Само миналата седмица три тела бяха извадени близо до заливи в района на Хюстън, според полицейското управление на Хюстън, предава Фокус.



В интервю за филиала на NBC KPRC в понеделник, окръжният прокурор на окръг Харис, Шон Тиър, опроверга спекулациите, че трите тела са свързани с по-голяма престъпна схема.



"Няма нищо, нищо, и искам да бъда кристално ясен, което да показва, че тук действа някой като сериен убиец“, каза той пред изданието. "Има много причини за тези смъртни случаи. Никой от тях не е сериен убиец.“



Припомняме, че на 22 декември едно тяло беше извадено от залива Бъфало в центъра на Хюстън, а друго - от залива Брейс в квартал Пайн Вали, потвърди говорител на полицията в телефонно обаждане.



Според местните власти на 24 декември е открито тяло и в залива Бъфало близо до квартал Райс Милитъри. Говорителят на полицията в Хюстън заяви, че резултатите от аутопсията на тримата все още се очакват.



На въпрос за допълнителен коментар говорителят насочи NBC News към пресконференция, проведена от кмета на Хюстън Джон Уитмайър и началника на полицията Ное Диас през октомври. Тогава и двамата мъже опровергаха спекулациите, че друга поредица от открити тела са свързани с тези случаи.



"Няма доказателства, че по улиците на Хюстън, Тексас, се разхожда сериен убиец“, заяви Уитмайър по това време. "Ако имаше, първо щяхте да го чуете от мен.“



Мери Бентън, говорител на кметството на града, заяви в изявление, че "кметът смята, че едно тяло е твърде много“.



"Градът изразява съболезнования на семействата, чиито близки са били открити в залива“, заяви тя. "Полицията в Хюстън прави всичко възможно, за да патрулира около залива, но градът има повече от 2500 мили водни пътища и заливи.“



Трите открити тела са сред над 30-те, открити във водните пътища на града през 2025 г., според KPRC.



Тийър, окръжният прокурор на окръг Харис, отдава много от смъртните случаи на "масовия проблем с бездомността“ в града, проблемите с психичното здраве и злоупотребата с вещества.



"Това е малко известен факт, но когато влезеш в залива, е много трудно да се измъкнеш“, обясни Тиър. "Когато това се комбинира с някой, който е дрогиран с някакво вещество, някой, който е по някакъв начин опиянен, това прави нещата още по-трудни.“



Тийър призна още, че се случват отделни престъпления, но отново повтори, че откритите тела не са част от широка конспирация.



"Да, има случаи, в които откриваме тела, които са били поставени в залива престъпно, без съмнение, но това не е нещо, което се случва редовно“, подчерта той.

