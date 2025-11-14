В Испания разбиха мрежа за трафик на непълнолетни мигранти

Снимка: Пиксабей

Полицията в Испания разби мрежа за трафик на непълнолетни мигранти. Арестувани са 11 души на островите Лансароте и Гран Канария, както и в Мадрид.

Операцията, наречена "Тритон", е започнала след изчезването на 13 непълнолетни от приюти на Канарските острови между ноември 2024 и май 2025 година. Според разследващите мрежата е организирана с цел трафик на непълнолетни към Франция.

Разполагала е с логистична подкрепа в Мароко за транспорт и гранични пунктове, контакти в Кот д'Ивоар за изпращане на фалшифицирани документи и канал за временно настаняване на непълнолетните и управление на преминаването им до Франция.

Четирима вече са задържани за принадлежност към престъпна организация, фалшифициране на документи, престъпления срещу семейните права и задължения, възпрепятстване на правосъдието и детска порнография.

При два обиска на къщи, извършени в Лансароте, са иззети множество документи, лични вещи, електронни устройства и пари в брой.

Разследването продължава, за да бъдат открити и изведените от приютите деца, информира БНР.

