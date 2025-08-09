В Калифорния избраха с конкурс най-грозното куче

кадър БНТ

В Санта Роса, Калифорния, се проведе традиционната надпревара за най-грозно куче, предаде БНТ.

В тазгодишното състезание участваха десетки 4ноги с особено характерна външност. Целта на събитието е да насърчава развитието на кучешки приюти и да лобира за осиновяване на кучета - независимо от възрастта и външността им.

Победители тази година са Попи - китайска гребенеста овчарка и мопсът Джини-Лу.

