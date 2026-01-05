реклама

В Калофер започнаха честванията за рождението на Христо Ботев

05.01.2026 / 23:00 0

снимка,архив: Булфото

В Калофер започнаха честванията за 178 години от рождението на Христо Ботев. Деца рецитираха негови стихове и бяха поднесени венци на паметната му плоча.

Тържествата днес завършиха със заря над паметника на големия революционер и поет, предаде БНТ.

Утре е кулминацията на честванията, когато с митинг-поклонение ще бъде отбелязана годишнината от рождението на героя.

