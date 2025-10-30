реклама

В Карлово ще гласуват за терена на "Райнметал" и ВМЗ-Сопот

30.10.2025 / 07:31 1

Снимка: Булфото

Общинският съвет в Карлово ще гласува днес процедура за терена, върху който ще бъде изграден новият завод за барут, съсобственост на ВМЗ -Сопот и на германската фирма "Райнметал", предава БНР. 

Договорът между двете фирми беше подписан във вторник и съдържа планове за производство също на 155-милиметрови артилерийски снаряди.

Изпълнителният директор на ВМЗ-Сопот Иван Гецов е заявил процедура за промяна на предназначението на имота. В момента земята е със статут на горска територия - публична държавна собственост, уточни кметът на Карлово Емил Кабаиванов, който е вносител на докладната записка, включена в дневния ред на общинската сесия. 

В изграждането на новия завод ще бъдат вложени 1 милиард евро, стана ясно при подписването на договора. Очаква се да бъдат разкрити 1000 работни места.  

Теренът е 518 декара и се намира край карловското село Кърнаре.

По време на гласуването в общинския съвет симпатизанти на "Възраждане" организират протест с искане да се проведе обществено обсъждане на проекта.

 

Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kris (преди 14 минути)
Рейтинг: 524872 | Одобрение: 97512
Много ми е смешно, когато гласуват нещо, което вече е решено....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

