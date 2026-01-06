В Казанлък за Йордановден топнаха за здраве в реката двумесечно бебе

стопкадър: Фейсбук, Knews

Лавина от разнопосочни коментари предизвика публикация в социалните мрежи след като днес, на Богоявление, в Казанлък потопиха в реката за здраве двумесечно бебе.

От публикуваното видео се вижда група младежи, участвали в ритуалното спасяване на кръста, хвърлен от местния свещеник в Старата река, минаваща през града.

По време на традиционния Йордановденски ритуал в Казанлък християнския символ е изваден от 16-годишният Виктор Трендафилов. В края на обреда обаче един от мъжете, участвали в спасяването на Богоявленския кръст, взема на ръце и потапя в реката двумесечното бебе.

Според поверието на днешния ден, наречен още "Водици", всеки, който иска да е здрав през годината, се окъпва или поне се измива на река. Голяма част от коментиращите обаче се противоставят на този акт.

"Абе вие откачихте ли? Топнаха му крачетата за здраве, какви социални, какви закрили на детето?! За какво кръщене пишете, никой не го кръсти. Въвеждат го в традициите от малко! Кога народа се превърна в такава "гад", която не търпи нищо българско и истинско? Господ да пази родителите му, защото останаха малко като тях!", " От векове хората се каляват! Лекували са се чрез пречистване,пости,билки и природа! Медицината днес е просто търговия! Браво Българи! Бъдете здрави и благословени!", одобряват други.

