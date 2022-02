В Киев раздават оръжия на гражданите за самозащита

Кадър ФБ

В Киев се раздава оръжие на гражданите за самозащита от камиони.

Руски превозни средства вече са навлезли в Киев, съобщи Би Би Си.

Медията разполага със запис, изпратен в нейния офис. Той е направен от украински граждани.

На него се виждат преминаващи танкове през улиците на града. Кадрите са от район Облонски.

Украинското правителство призова украинските граждани да окажат съпротива. Градът е под постоянно наблюдение.

Дадено е обещание, че гражданите ще бъдат въоръжени. Очаква се допълнителна екипировка.

Разпоредена е обща мобилизация в страната.

An armed #Russia's vehicle ran over a civilian car just on the streets of Obolon district in Kyiv.#Ukraine pic.twitter.com/JgbshmBEhN