В Кипър се създава първият на острова биосферен резерват на ЮНЕСКО

Снимка: Пиксабей

Кипър се създава първият на острова биосферен резерват на ЮНЕСКО. Кандидатурата му за присъединяване към световната биосферна мрежа предстои да бъде подадена, а признаването от международната организация се очаква догодина, съобщиха от екоминистерството.

Първият биосферен резерват на Кипър обхваща район между две речни долини в област Пафос, в западната част на страната, в който се намират 32 села, посочва БНР.

Етапът на разработване на научната документация за кандидатурата му за включване в Световната мрежа на биосферните резервати е завършил. Като част от подготовката ѝ започнаха поредици от научни конференции, информационни дни и тематични срещи с местните общности, обявиха от екоминистерството.

Избраната територия в западната част на планината Тродос представлява важни природни зони, дом на рядка флора и фауна, с богато биоразнообразие и традиции. Районът притежава уникално природно, културно и селскостопанско богатство и има всички условия да се превърне в модел за устойчиво развитие, в съответствие с програмата на ЮНЕСКО „Човекът и биосферата“, посочиха от екоминистерството.

От него подчертаха, че целта на създаването на биосферния резерват е да се съчетае опазването на природната среда с укрепване на местната икономика и подобряване на качеството на живот на жителите.

Редактор "Екип на Петел",

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