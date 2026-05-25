В Кипър субсидират почивки за възрастни с ниски доходи

Правителството на Кипър субсидира летни почивки за пенсионери с ниски доходи. Заявления за включване в плана за безвъзмездна ваканционна помощ се подават от днес, обявиха от социалното министерство.

Възрастните хора с ниски пенсии ще могат да почиват безплатно в хотели в планинските курорти в Кипър, предаде БНР.

Финансираната от правителството програма за отдих ще се прилага в продължение на четири месеца - от 5 юни до 31 юли и от началото на септември до края на октомври, съобщиха от социалното министерство.

Отпусканите по нея средства покриват четиридневен престой (три нощувки) с пълен пансион, от петък до понеделник или от вторник до петък.

Тази лятна почивка е възможност за пенсионери, които получават минималния гарантиран доход, самотни възрастни хора с годишен доход до 15 500 евро и семейства пенсионери с годишен доход до 20 000 евро, обявиха от социалното министерство.

Целта на програмата за платени от държавата летни почивки е да се подпомогнат възрастните хора с ниски доходи, като им се предоставят качествени социални услуги.

В същото време осигуреното финансиране подкрепя планинските курорти, укрепва вътрешния туризъм и заетостта, подчертаха от министерството.

