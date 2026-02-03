В Кнежа тази сутрин е измерена температура от близо минус 14 градуса

Пиксабей

В Кнежа тази сутрин е измерена температура от минус 13,8 градуса. Това съобщи заместник-директорът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) – филиал Плевен Валентина Радойска.

Повечето минимални температури вчера в седемте области от Видин до Велико Търново, за които отговаря филиалът, са били между минус 6 и минус 8 градуса. Най-ниската измерена температура е измерена в района на село Грамада, област Видин - около минус 8,5 градуса.

Днес минималните температури са били по-ниски - между минус 9 и минус 11 градуса. В Плевен най-ниската температура тази сутрин е била минус 10,1 градуса. Това не е най-ниската измерена температура в областния град тази зима. При предишното застудяване температурата е паднала до минус 13 градуса.

През последните два дни, в района на Централна, Северна и Северозападна България, снеговалежите са около и малко над 10 литра на квадратен метър. Снегът, който е натрупал, е между 9 и 13 см. Най-много сняг е навалял в северната част на област Плевен. В село Въбел, община Никопол, количеството валеж е 27 литра за 20 дни. Снежната покривка е била около 21 см. Днес тя вече се сляга и е около 18 см, разясни Радойска.

Другото място с повече валежи от сняг е село Брест, община Гулянци. Там са паднали около 14 литра на квадратен метър и снежната покривка е 13 см. В Плевен дебелината на снега е около 10 см.

Валентина Радойска добави, че температурите и количеството валежи са нормални за това време на годината. Най-ниската температура, измерена в Плевен през месец януари, е минус 20,2 градуса през 1940 година. Най-висока е била през 2015 година - 19,5 градуса.

Припомняме, че в Плевен днес е неучебен ден заради ниските температури и усложнената зимна обстановка, предаде БТА.

