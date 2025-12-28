В Косово гласуват днес за парламент

кадър: БНТ

Гражданите на Косово гласуват днес за парламент за втори път тази година.



До предсрочния вот се стигна, след като редовните парламентарни избори през февруари доведоха до институционален и политически блокаж. Политическите партии тогава не успяха да съставят правителство, припомня БНТ.

Сега 24 политически партии се борят за вота на избирателите. Но липсата на яснота за евентуална бъдеща коалиция създава опасения за нова политическа криза. Вотът се провежда в условия на прекъснат диалог със Съединените щати, които Прищина смята за свой основен партньор и съюзник.

