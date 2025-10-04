В Кюстендилско дадоха на прокуратурата изграждането на фотоволтаици в района

Булфото

За изградените досега, както и за одобрени нови проекти по изграждането на фотоволтаици в Кюстендилско, е сезирана Главна прокуратура, вече е образувана преписка по проблема в Районната прокуратура в Кюстендил.

Това беше обявено на поредния протест на жители на близкото с. Коняво и околните населени места, които излязоха на площада в селото, за да изразят недоволството си, че целият район е "остъклен" и "саниран" с панели, както се изразиха участници. В землището между Коняво и съседното Дворище е изграден фотоволтаичен парк върху около 1500 декара. Правят се и нови.

При петдесетината протестиращи бяха и кметът на общината инженер Огнян Атанасов, председателя на общинския съвет Кюстендил Димитър Велинов, както и общински съветници, предаде БНР.

Оказа се, че всички процедури по изграждането на нова фотоволтаична централа при черешови градини над Коняво са стартирали през 2022 година и има издадени разрешителни, така че нещата са предопределени, но местните не се отказват. Кметът на Коняво Мариана Александрова:

"Категорично, докато дишам и съм на съвест не желая такива неща в нашето землище".

Местна активистка изрази всеобщо притеснение за потоп и тук, както стана в комплекса "Елените" и на Черноморието вчера.

"Видяхме какво се случи, в момента при това наводнение, което стана по морето. Как дерета се застрояват с разрешения, с всичко по процедури. Тук не ви ли се струва, че тази планина при малко по-проливни дъждове и целите фотоволтаици ще слязат долу в полето".

Екоекспертът Величка Величкова обяви:

"Преписката, която е направена тя е в главна прокуратура и по компетентност е препратена в местната прокуратура е проведено разследване и в момента продължава на ДАНС, което пък създава много от нормативните несъответствия, които са допуснати. Защо направих тази жалба до прокуратурата, защото подобни обекти енергийни като този, който е във вашето село, е несъвместим с живота".

