В Лайпциг откриха загубени творби на Бах

кадър: БНТ

В германския град Лайпциг бяха прослушани две отдавна изгубени пиеси за орган, написани от Йохан Себастиан Бах, когато е бил тийнейджър.

Петер Волни, изследовател на Бах, се натъква на произведенията преди около 30 години в Кралската библиотека на Белгия, допълва БНТ.

Сега той казва, че е "99,9% уверен", че произведенията са написани от прочутия германски композитор. Пиесите вече са добавени към официалния каталог с произведения на Бах.

