В Ловеч избягаха двама затворници, единият вече е задържан

Снимка: Булфото

В Ловеч са избягали двама затворници, единият вече е задържан. Това съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР – Ловеч.

Сигналът е получен около 18 ч. Двамата 21-годишни мъже са изтърпявали наказанията си в Затворническото общежитие „Полигона”, където са лишените от свобода с по-леки присъди.

Около час след бягството единият от тях е задържан. Той е бил заловен в рамките на града, недалеч от „Полигона”, съобщиха за БТА от Окръжната прокуратура в Ловеч. И допълниха, че е въпрос на време да бъде задържан и вторият беглец.

Полицейското присъствие в целия град е засилено. Изходите на Ловеч са завардени. Провеждат се издирвателни мероприятия за установяване местонахождението и на втория мъж, добавиха от полицията.

