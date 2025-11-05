В Ловеч осъдиха мъж на 8 години затвор, той заплаши съдебния състав и прокурора по делото

снимка: Булфото

Мъж, осъден от Ловешкия окръжен съд на 8 години лишаване от свобода за общо три престъпления, е отправил сериозни заплахи към тричленния съдебен състав и към прокурора по делото след произнасяне на присъдата.

Подсъдимият с инициали И.С.Т. беше осъден на общо осем години затвор при строг режим за изнудване при условията на продължаващо престъпление и опасен рецидив, за заплахи за насилие и за кражба. Той е изнудвал семейства от Ловеч за големи суми пари, като е отправял заплахи за насилие, включително срещу децата им. Въз основа на представените доказателства той е признат и за подаване на сигнал на тел. 112 за бомба в жилището му, който се оказал фалшив, допълва БНР.

По време на съдебното производство обвиняемият се е укривал от правосъдието и е бил издирван с Европейска заповед за арест. Той е установен и задържан на 14.03.2025 г. в Република Северна Македония и впоследствие е екстрадиран в България.

След произнасяне на присъдата подсъдимият се обърнал към съдебния състав и прокурора с думите: „Ще ви унищожа всички вас“.

Присъдата подлежи на обжалване в 15-дневен срок.

