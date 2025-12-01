В МЕ няма официално заявен инвеститорски интерес към "Лукойл България"

Булфото

В Министерството на енергетиката няма постъпило официално искане, свързано със заявен инвеститорски интерес към активите на „Лукойл България“. Това каза министърът на енергетиката Жечо Станков в предаването „Защо, г-н министър“ на bTV, предаде БТА.

Писмата, които пристигат, по-скоро са на база на комуникацията, която провеждах в продължение на три седмици с всички най-големи световни компании, а именно - за доставка на готови рафинирани продукти, дизел, бензин, така че ако рафинерията спре, да можем да покриваме доставките. Пристигат по-скоро заявки от големи компании, които показват желанието си да доставят суров петрол на България, които аз, естествено, препращам към особения управител, обясни министърът.

Сред основните задачи в работата си той открои гарантирането на енергийната сигурност на страната и постигането до дерогация, каквато бе получена както от Обединеното кралство, така и от САЩ.

До получаването на лицензията ние трябваше да покажем ангажираност от страна на тези санкциониращи държави, че никакви средства от дъщерните компании на санкционираната майка „Лукойл“ няма да бъдат трансферирани от дъщерните компании в България, посочи той, припомняйки, че Народното събрание разработи законодателство, за да се гарантира това.

В това законодателство имаше цялата палитра от възможности, защото в момента особеният управител изпълнява функцията на собственник на акциите. Той гарантира, че всички разплащания, цялото менажиране ще се случва по начин, по който да бъдат изпълнявани санкциите, посочи Станков.

Той добави, че една от възможностите в този закон е придобиването на рафинерията, но обясни, че това не може да бъде еднолично решение на особения управител. По думите му до такова решение може да се стигне при определени изисквания, а особеният управител не може да го вземе самостоятелно, тъй като е необходимо разрешение на Министерски съвет.

Попитан дали има основание за поскъпване на цените на горивата през следващите месеци, Станков посочи, че всичко зависи от геополитическата обстановка, обяснявайки, че пазарите, както на петрол, така и на природен газ през последните години се влияят изключително много от военните конфликти. Заради това е трудно да се каже по какъв начин ще реагират пазарите през зимните месеци и през следващите няколко месеца, посочи той.

По думите му е важно като държава, производител на готови петролни продукти, да си гарантираме най-добрите цени. Относно приетата от парламента забрана за износ на дизел и на авиационно гориво от България, министърът каза, че това бе важна стъпка в правилния момент, когато страната ни все още не беше получила дерогации. Според него обаче в следващите седмици трябва да бъдат предприети действия за отпадането й.

Отпадането на тази забрана ще даде възможност за допълнителни приходи в бюджета, защото в момента рафинерията работи на най-малкия си капацитет с основна цел да покрива вътрешния пазар на територията на страната, което означава обработка на около 10 000 тона на дневна база, посочи Станков. На въпрос дали бюджетът губи от тази забрана, министърът коментира, че поставя енергийната сигурност пред държавния бюджет. Ако искате го наречете егоистично, но за мен българските домакинства, българският бизнес трябва да бъде гарантирани с достатъчно горива и то на добри цени, каза Станков.

На въпрос относно формулата за сградна инсталация Жечо Станков увери, че с неговия екип и със заинтересованите страни ще намерят най-добрия начин сметката за парно да продължи да бъде максимално справедлива за българските домакинства.

