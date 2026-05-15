В МЗХ създават работна група за произхода на суровината в млечните продукти

Пиксабей

Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски ще създаде вътрешна работна група в рамките на дирекция “Политики по агрохранителната верига”. Това съобщават от Министерство на земеделието и храните.

Целта е да се обследва възможността за въвеждане на изискване на задължително обозначаване на страна на произход на суровината, от която се произвеждат млечните продукти.

Анализът от дейността на работната група ще бъде представен пред всички заинтересовани страни, посочват от ведомството.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!