В Мадрид подготвиха специален десерт за идването на папата

Стопкадър: Нова телевизия

Нов десерт, създаден за посещението на папата в испанската столица, представиха пекари в Мадрид, пише "Нова телевизия". В изработването на лакомството участваше и кметството на Мадрид.

Десертът се казва „Cor Unum“. На латински това означава „едно сърце“. Сладкото изкушение всъщност е маслена бисквита, пълна с лимонов крем и ягодово сладко. Покритието е от бял шоколад, а украсата от жълти линии и герба на Ватикана.

"Основата е направена от масло. Прилича на типичните чаени бисквити. Допълнихме лимонов крем и конфитюр от ягоди от Аранхуес. Продуктите от Мадрид са с високо качество. Със сигурност белият шоколад и гербът на Ватикана са елементите, които ще привлекат най-много внимание", каза собственикът на пекарна Хакобо Морено Санс.

Безплатни мостри ще бъдат раздавани на популярния площад "Пуерта дел Сол". Ще има дори безглутенов вариант. След безплатните проби, кутии с бисквитите ще се продават и в пекарни в целия град.

Папа Лъв XIV ще посети Испания от 6 до 12 юни. Понтификът ще обиколи Барселона, Монсерат и Канарските острови. Той ще бъде и първият папа, който ще се обърне към испанския парламент.

Редактор "Екип на Петел",

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