В Момчилград закопчаха мъж, обявен за общодържавно издирване

Снимка Булфото

Задържан е 36-годишният мъж, обявен за общодържавно издирване.Това съобщиха от ОДМВР-Кърджали.

Той е арестуван вчера в Момчилград, предаде новини.бг.

Мъжът осуетил полицейска проверка в землището на село Соколино, като избягал с лек автомобил „Сузуки“.

Образувано е досъдебно производство.

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