В Момчилград закопчаха мъж, обявен за общодържавно издирване
10.07.2019 / 12:58 0
Снимка Булфото
Задържан е 36-годишният мъж, обявен за общодържавно издирване.Това съобщиха от ОДМВР-Кърджали.
Той е арестуван вчера в Момчилград, предаде новини.бг.
Мъжът осуетил полицейска проверка в землището на село Соколино, като избягал с лек автомобил „Сузуки“.
Образувано е досъдебно производство.
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