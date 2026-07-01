В Монако задържаха, а после освободиха човек във връзка с взрива, при който пострада украински олигарх

Снимка Пиксабей

Властите в Монако съобщиха, че е арестуван човек - впоследствие освободен - във връзка с експлозията, при която бяха ранени украински олигарх с връзки с Русия и още двама души, предаде АП, цитирана от БТА.

Разследването на експлозията продължава “много активно”, заявиха властите.

В изявление на главния прокурор на средиземноморското княжество се казва, че тази сутрин в Монако е задържан чужденец.

Той е бил оставен в ареста, „тъй като са били необходими допълнителни проверки“, преди да бъде освободен следобед, се казва в съобщението, без да се дава допълнителна информация за лицето или защо е предизвикало подозрение.

Експлозията във входа на апартамент в Монако избухна късно в понеделник.

Властите в Монако все още не са съобщили официално самоличността на никой от пострадалите, но заявиха, че те са били семейство и изглежда са станали умишлена цел на нападението.

Медиите съобщиха, че сред пострадалите е украинският строителен олигарх Вадим Ермолаев. Той заяви, че се е отказал от украинското си гражданство преди близо десетилетие и че е бил обект на украински санкции през 2023 г. заради връзки с Русия.

Ранени са също жена и дете.

В изявлението си прокуратурата нарече взрива опит за убийство и заяви, че властите в съседна Франция оказват помощ в разследването.

Детето е било разпитано във Франция, но останалите двама пострадали все още не са в състояние да дадат показания, се добавя в изявлението.

Редактор "Екип на Петел",

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