В Мюнхен представят първите бойни танкове "Леопард 2A8"

стопкадър: Нова тв

Министърът на отбраната на Германия Борис Писториус присъства на представянето на първите бойни танкове "Леопард 2A8" в Мюнхен.

Планирано е те да бъдат доставени на войските през 2027 година, съобщи телевизия RTL. Очаква се всички 123 бойни танка да влязат в експлоатация до 2030 година, предаде Нова телевизия.

Това е първият нов боен танк, създаден за германските въоръжени сили от 1992 г. насам, според германските медии.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!