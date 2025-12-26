В НС: След дългата коледна ваканция тема ще са промените в Изборния кодекс

Снимка: Булфото, архив

Парламентът е в дълга коледна ваканция, но вероятно още след празниците основната тема за повечето в Народното събрание ще са промените в Изборния кодекс, съобщава bTV.

По-голямата част от опозиционните партии вече обявиха, че искат изборна реформа и въвеждане на машинното гласуване.

Други партии са по-скептични към изцяло машинния вот, а още преди дни от ГЕРБ обявиха, че са готови за всички варианти.

Сред другите идеи за промени в Изборния кодекс са въвеждане на преброителни центрове и премахването на номерата от бюлетините.

Останалите парламентарно представени партии не са коментирали промени в Изборния кодекс.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!