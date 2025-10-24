В НС земеделец заплаши да изгори стадото си с над 2000 овце, ако не получи помощ

Булфото, архив

Земеделец от Велинград заплаши да изгори стадото си от над 2000 овце, застрашено от глад, ако не получи помощ. Георги Илиев, беше поканен в парламента от партия "Величие".

Заради съмнения за чума, преди година - по решение на Агенцията по храните и Министерството на земеделието, са предприети действия за евтаназия на стадото му. По-късно обаче се оказва, че лабораторията, извършила изследването, не е лицензирана, а в процедурата са открити редица нарушения. Вече година животновъдът няма достъп до пасища и не може да продава продукцията си.

"Няма паша, нямаме средства, вече изнемогваме, продукцията от лани ни седи. Пазар не ни дадоха нито за Великден, нито за Гергьовден. Ние искаме в най-кратко време институциите да решат с нас какво да правим. Ако може да ни помогнат - да ни помогнат, ако ли не, купувам 30 кила бензин и паля - нека да гледа целият свят. В момента имам 20 новородени агнета, няма никаква болест, животните са здрави, десеткилометрова зона на всички стада. Във Велинградско едно животно не е умряло", каза в парламента Георги Илиев от Велинград, предаде БНР.

