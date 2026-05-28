В ОбС Варна почетоха паметта на Пламен Герасков

Снимка ОбС Варна

С минута мълчание беше почетена паметта на Пламен Герасков – първия председател на Общинския съвет във Варна след демократичните промени. Това се случи на днешното заседание на местния парламент.

Общинският съвет изказва искрените си съболезнования към семейството и приятелите на Пламен Герасков, оглавявал институцията в периода 1991-1995 г.

Поклон пред паметта му!

Погребението ще се състои в неделя – 31 май 2026 г., от 13:00 часа в с. Тополи.

Междувременно Общинският съвет във Варна утвърди резултатите от конкурсите за възлагане управлението и контрола на търговските дружества, които са общинска собственост. Решението беше взето по време на днешното заседание на местния парламент.

За управител на „Ученическо и столово хранене“ е определена Даниела Колева – Димитрова. Начело на „Пазари“ застава Ваня Стоева, а Николай Антонов ще продължи да ръководи „Градски транспорт“. Николай Николов е избран за директор на „Дворец на културата и спорта“, докато Станислав Темелков поема управлението на „Индустриално-технологичен парк – Варна“. За ръководител на „Обреди“ е утвърден Ивелин Иванов.

Одобрен е и съставът на Съветите на директорите и контрольорите на дружествата. В „Ученическо и столово хранене“ в борда влизат Велин Сербезов и Валентина Ковачева, а за контрольор е избрана Иванка Яначкова.

В „Градски транспорт“ в Съвета на директорите са включени Никола Македонски и Димчо Георгиев, както и независимите членове Петър Вълканов и Данаил Вълков.

В управлението на „Пазари“ ще участват Петър Липчев и независимият член Петър Манчев, а за контрольор е избран Христиан Панчев.

Част от борда на „Дворец на културата и спорта“ стават Полина Милчева и независимият член Петьо Стоянов, докато контрольор ще бъде Стефка Господинова.

В Съвета на директорите на „Индустриално-технологичен парк Варна“ влизат Георги Геров и независимият член Младен Иванов. За контрольор е избран Иво Иванов.

За контрольор на „Обреди“ ЕООД е определен Даниел Николов.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!