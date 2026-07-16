В Одеса отекнаха силни взривове, градът е атакуван от Черно море

В Одеса отекнаха силни взривове, градът е атакуван от акваторията на Черно море, съобщават в местните канали в приложението Телеграм.

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Три ракети бяха взривени в зоната на пристанището около 12:58 часа, съобщиха още местните канали в Телеграм. На мястото на поразените цели се вижда пушек.

Регионалните власти призовават всички жители да се укриват в бомбоубежища, тревогата продължава, предава БТА.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50–60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район.

Редактор "Екип на Петел",

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