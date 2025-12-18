В Плевен излязоха на протест с искане за честни избори

снимки: Булфото

Стотици плевенчани се събраха пред Община Плевен в подкрепа на обявения национален протест организиран от ПП/ДБ.

Протест с искане за честни избори, машинен вот и промяна в Изборния кодекс се провежда в момента в града. Демонстрацията е заявена в общинската администрация от областното ръководство на партия "Демократи за силна България" (ДСБ), предава БТА.

Протестът преминава под мотото "#НеХраниПрасетоСТвоитеПари" и е пред сградата на Общината.

Пред журналисти областният председател на ДСБ Ралица Таслакова каза, че основният мотив за недоволството в Плевен и в цялата страна е четвъртият опит на управляващите в оставка да прокарат бюджета през парламента.

Демонстрацията се охранява от полицията.

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!