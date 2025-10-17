В Плевен продължава делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна

Снимка: Булфото

В Окръжния съд в Плевен ще се състои заседание по делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна. Това съобщават от пресцентъра на съда.

За днес е предвидено да бъдат разпитани нови двама свидетели, поискани от прокуратурата, както и един нередовно призован и неявил се в предходното заседание свидетел. Призовани за разпит са и част от вещите лица.

На заседанието през септември бяха разпитани двама от частните обвинители – бабата и лелята на Сияна, както и явилите се седем свидетели.

Заседанието трябва да започне в 10:00 ч. Час по-рано пред Съдебната палата в града отново е насрочен протест. „Справедливостта има нужда от вас. Да не допуснем поредният убиец да се прибере необезпокояван вкъщи. Да покажем, че Сияна не е забравена и че ние няма да мълчим“, написа в профила си във фейсбук бащата на Сияна - Николай Попов.

Сияна загина при пътен инцидент на 31 март тази година в участък от пътя Бяла – Ботевград, припомня БТА. Катастрофата стана между тежкотоварен камион, управляван от обвиняемия по делото, и лек автомобил, зад волана на който е бил дядото на детето.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!