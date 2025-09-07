В Плевен протестират срещу безводието

снимка: Булфото

Жители на Плевен и региона излизат на поредния си протест заради водната криза.

В следобедните часове те отново ще блокират движението по главния път София – Русе при село Ясен, а след това протестът им ще продължи пред сградата на общината в Плевен.

Протестът днекс ще започне с автошествие, което ще тръгне в 14.00 ч. от паркинга край езерото в парк "Кайлъка", ще премине по централните улици в Плевен и ще завърши на пътя Сфоия –Русе след село Ясен. Очаква се около 14.30 ч. движението на автомобили там да бъде блокирано, поясни организаторът на протестите Борислав Цветанов.

"За да изразим недоволството си от всички краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки, които не са ефективни, правят се неразумни неща, вода няма и да има. Чакаме в Балкана да завали, за да имаме вода. Всичко друго просто е имитация на работа, просто сме отчаяни до безкрай“.

Протестът ще продължи в 17.00 ч. пред сградата на общината в Плевен, предава БНР.

"Няма как да се откажем, да се дадем на държавата. Очакваме да се намери финансиране за цялата водопроводна мрежа, а не просто за металните тръби. Ние искаме проблемът да бъде решен един път завинаги, не само да чакаме обещания и за поредна година да сме излъгани.“

Заради продължаващите проблеми с безводието обявеното частично бедствено положение в Плевен и още 14 населени места в областта беше удължено до 1 октомври.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!