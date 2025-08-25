В Плевен търсят места за нови сондажи за вода

Булфото

От днес представители на ВиК - Плевен и общината, със съдействието на "Басейнова дирекция“, започват установяване на местата, където спешно да се направят нови сондажи за вода.

Тази седмица трябва да се обходят всички налични сондажи и каптажи, да се организира тяхното своевременно почистване и да се изготви анализ за състоянието на всеки водоизточник.



Продължава зонирането и анализирането на местата с течове по водопреносната мрежа и ремонтите, които трябва да се предприемат.



ВиК - Плевен и общината трябва да изготвят съвместно кризисен план за осигуряване на водоснабдяване на училищата и медицинските заведения.



Ще се търсят средства, за да се подмени максимално голяма част от вътрешната ВиК инфраструктура на общината, предаде БНР.

