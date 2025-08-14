В Плевенско ще имат вода тази вечер, но само за два часа

Булфото

В Плевен и още седем населени места в областта водоснабдяването ще бъде възстановено за два часа и половина тази вечер. Това съобщават на сайта си от "Водоснабдяване и канализация" (ВиК) в Плевен.

Във водопроводната система на Плевенска област вече постъпват водни количества от магистрален водопровод „Черни Осъм“. Те са недостатъчни за възстановяване на водоснабдяването според режимния график, се посочва в съобщението.

В тази връзка са осигурени водоноски за селата Бохот, Брестовец, Къшин, Ласкар, Николаево, Ралево и Тодорово.

За градовете Плевен, Долна Митрополия и Тръстеник, както и за селата Биволаре, Буковлък, Опанец, Победа и Ясен водоснабдяването се очаква да бъде възстановено от 19:00 до 21:30 часа. За да се акумулират водни количества и да се напълнят резервоарите, се налага да се преустанови водоподаването за периода от 21:30 до 06:00 часа, допълват от дружеството, предаде БТА.

И днес режимът на водата започна по-рано от очаквания час. Водата бе спряна в 9:00 часа, вместо предварително обявения час - 13:00. Вече трети ден областният център остава без вода от 09:00 часа сутринта, след което само за два часа и половина тя е пускана и спирана отново в 21:30 часа.

