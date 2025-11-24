Снимка Пиксабей

Служители от Второ РУ в Пловдив задържаха мъж, задигнал велосипед на стойност 1200 лева от адрес в квартал "Христо Смирненски“. Около 21 ч. в събота собственик потърсил помощ от полицията, тъй като установил липсата на превозното си средство, оставено незаключено във вход на жилищна кооперация, пише Пловдив 24.

При предприетите действия по "горещи следи“ разследващите влезли в дирите на техен познайник, на 43 години, който направил самопризнания за стореното. Два часа по-късно друг криминално проявен мъж на същата възраст пък бил отведен в ареста на Шесто РУ.

В сграда в квартал "Каменица“ той бил заловен от екип на частна охранителна фирма, след като влязъл с взлом и се опитал да открадне три велосипеда и акумулаторен ъглошлайф от сграда. Документирането на случаите продължава под наблюдение на прокуратурата.

