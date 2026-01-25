В Полша няма да заменят злотата с еврото

Снимка: Пиксабей

Икономическият подем на Полша отслаби аргументите за приемане на еврото, заяви финансовият министър на страната Анджей Домански, като добави, че Варшава в момента изпреварва повечето икономики от Еврозоната и няма причина да се отказва от собствената си валута.

„Нашата икономика в момента се представя ясно по-добре от повечето от тези, които имат еврото. Имаме все повече данни, изследвания и аргументи за запазване на полската злота“, заяви Домански.

Неговите изказвания подчертават явен завой в подхода на Варшава при премиера Доналд Туск, който по-рано подкрепяше приемането на еврото.

Този план бе по-късно отложен след дълговата криза в Еврозоната и на фона на силната опозиция от страна на дясната и евроскептична партия „Право и справедливост“ в Полша, която представяше злотата като стълб на националния суверенитет по време на осемгодишното си управление.

След като Туск се върна на власт през октомври 2023 г., злотата се засили спрямо еврото, а проучванията на общественото мнение показват, че мнозинството поляци продължават да са против отказването от националната валута.

„Общественото мнение подкрепя злотата, но основните причини, поради които в момента не работим за приемане на еврото, са икономически, а не свързани с полската политика. Днес Полша ясно принадлежи към топ икономическия ешелон и не виждам причина да се отказваме от собствената си валута“, добави Домански.

Според прогноза на ОИСР (Организация за икономическо сътрудничество и развитие) от декември, икономиката на Полша се очаква да нарасне с 3,4% тази година, най-бързият ръст сред страните от ЕС.

Според правилата на ЕС, държавите, които не са членки на еврозоната, трябва в крайна сметка да приемат единната валута, след като бъдат изпълнени фискалните и монетарните критерии.

Домански заяви, че вместо да се присъединява към единната валута, Варшава се стреми към място в Г-20 – форум на най-големите икономики в света. Полша бе поканена от президента на САЩ Доналд Тръмп да участва като наблюдател на тазгодишната среща на Г-20 в Маями, отбелязва bTV.

Поканата бе отправена след като БВП на Полша надхвърли 1 трилион долара през миналата година, което я направи 20-та най-голяма икономика в света.

