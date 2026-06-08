В Полша обмислят отнемане на държавно отличие от Зеленски

Пиксабей

Днес във Варшава се събира така нареченото жури на Ордена на Белия орел, което е най-високото полско държавно отличие. Една от темите на заседанието е дали да се отнеме това отличие от украинския президент Володимир Зеленски, връчено му преди три години, предава БНР.

В края на май Зеленски даде официалното име Украинска въстаническа армия на украинска военна част. Така се е наричала през Втората световна война националистическата Украинска въстаническа армия, обвинявана в избиването на поляци. Полският президент Карол Навроцки и полският Сейм се почувстваха засегнати и поискаха Зеленски да бъде лишен от присъденото му най-високо отличие на Полша.

Зеленски получи отличието като знак на признателност за украинската съпротива срещу руската инвазия и за стратегическото партньорство между Варшава и Киев.

Въпреки общата позиция срещу Москва историческите спорове между Полша и Украйна не са решени.

При отпътуването си за Лондон вчера, украинският президент не използва, както е обичайно за него, полското летище Жешов, а летището в Кишинев, Молдова.

Редактор "Екип на Петел",

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