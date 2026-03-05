В Полша влезе в сила закон, ограничаващ социалните помощи за украинските бежанци

Пиксабей

В Полша днес влезе в сила нов закон, който ограничава социалните помощи за украинските бежанци, предаде Франс прес.

Нормативният акт, който бе приет в края на януари, въведе нови ограничения за социалните помощи, здравните грижи, законния престой и достъпа до здравни грижи за украински бежанци, намерили убежище в Полша след нахлуването на руските въоръжени сили в Украйна през 2022 г.

По силата на новия закон някои здравни услуги вече ще бъдат достъпни само за непълнолетни, за трудово заети, за пострадали от насилие и за представители на уязвими групи, които живеят в центрове за настаняване.

"След четири години ситуацията вече е по-стабилна", заяви говорителят на полското правителство Адам Шлапка, предаде БТА.

Според него "извънредните правила може постепенно да бъдат отменени и можем да минем от временни към системни решения".

Помощите за храна и за настаняване ще се дават само на представители на групи, смятани за особено уязвими.

Въпреки това украинските бежанци ще продължат да се ползват със защита в Полша, поне до март следващата година.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!