В Полша влезе в сила закон, ограничаващ социалните помощи за украинските бежанци
В Полша днес влезе в сила нов закон, който ограничава социалните помощи за украинските бежанци, предаде Франс прес.
Нормативният акт, който бе приет в края на януари, въведе нови ограничения за социалните помощи, здравните грижи, законния престой и достъпа до здравни грижи за украински бежанци, намерили убежище в Полша след нахлуването на руските въоръжени сили в Украйна през 2022 г.
По силата на новия закон някои здравни услуги вече ще бъдат достъпни само за непълнолетни, за трудово заети, за пострадали от насилие и за представители на уязвими групи, които живеят в центрове за настаняване.
"След четири години ситуацията вече е по-стабилна", заяви говорителят на полското правителство Адам Шлапка, предаде БТА.
Според него "извънредните правила може постепенно да бъдат отменени и можем да минем от временни към системни решения".
Помощите за храна и за настаняване ще се дават само на представители на групи, смятани за особено уязвими.
Въпреки това украинските бежанци ще продължат да се ползват със защита в Полша, поне до март следващата година.
