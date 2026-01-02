В "Практикер" отделиха каса само за плащане в евро

Кадър Читател на Петел

Веригата "Практикер" направи любопитен ход за преминаването в евро.

Една от касите е предназначена за плащане само в евро и с банкови карти.

На всички останали може да се плаща с лева и евро.

Така се създава възможност плащащите в евро да минат по-бързо.

Ето какво още съобщиха от веригата преди въвеждането на еврото:

Уважаеми клиенти,

Във връзка с предстоящото въвеждане на еврото като официална валута в България, Ви информираме, че с цел осигуряване на прозрачен и плавен преход, съгласно действащите законови разпоредби, хипермаркети Практикер и всички наши онлайн канали за продажба ще преминат временно в специален организационен режим.

Какво включва той?

От 15.12.2025 г. до 03.01.2026 г. услугата „Купи онлайн и вземи от магазин“ ще бъде временно преустановена поради технически причини.

На 29.12.2025 г. – определени методи на плащане ще бъдат ограничени в praktiker.bg и в Praktiker App.

От 30.12.2025 г. до 01.01.2026 г. – онлайн каналите за продажба, praktiker.bg и Praktiker App, няма да бъдат активни.

Как ще можете да плащате?

До 31.12.2025 г. – само в лева

От 01.01.2026 г. до 31.01.2026 г. – в лева или евро (където е приложимо)

От 01.02.2026 г. – само в евро

Всички цени в евро ще се изчисляват по официалния фиксиран валутен курс: 1 евро = 1,95583 лв.

Какво ще бъде работното време на физическите ни магазини?

На 31.12.2025 г. всички хипермаркети Практикер ще бъдат с намалено работно време до 16:00 ч.

На 01.01.2026 г. всички хипермаркети Практикер няма да работят

Препоръчваме Ви след 01.01.2026 г. да обновите приложението Praktiker App, за да виждате коректно актуалните цени на продуктите, изписани в евро и лева.

В рамките на шест месеца преди и една година след въвеждането на еврото във всички наши обекти цените ще бъдат ясно обозначени както в лева, така и в евро.

