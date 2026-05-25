В Приморско търсят доброволци към пожарната

В Приморско търсят доброволци, които да се включат към доброволното формирование, подпомагащо професионалните служби при пожари и извънредни ситуации. Това съобщават от местната общинска администрация във фейсбук страницата си.

Желаещите ще получат необходимата подготовка, ако станат част от екипа.

Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Бургас и Община Приморско организират информационна среща на 29 май от 15:00 ч., по време на която ще бъде дадена информация как се става доброволец.

Първата част ще се проведе в залата на Община Приморско, където ще бъдат представени задачите на доброволците и необходимата информация за включване в доброволното формирование.

След това участниците ще посетят службата по пожарна безопасност в Приморско, за да се запознаят отблизо с действията на терен.

