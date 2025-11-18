В Румъния: Трябва да се учим от България

Кадър Dutch Wikipedia, Уикипедия

„България привлича три пъти повече британски туристи от Румъния. Какви са причините за това - отговорът търси румънското издание Newsweek.ro. Британците предпочитат новоизградените курорти в България и съседните крайбрежни райони. Въпреки настоящата икономическа несигурност във Великобритания и други части на Европа, британският пазар продължава да бъде стратегически важен за българския туризъм, цитира Актуално

Според данни на Министерството на туризма на България 253 000 британски туристи са посетили страната през първите девет месеца на 2025 г., което е с 4,9% повече в сравнение с предходната година. За същия период в Румъния са пристигнали 98 000 британски туристи, което представлява увеличение с почти 14 % в сравнение със същия период на 2024 г. Това поставя Великобритания на четвърто място по брой чуждестранни туристи в Румъния, след Германия, Италия и Израел. Британските туристи предпочитат големите градове, но и селските райони, привлечени от автентичните ценности и местната кухня“, се казва още м материала.

