В Румъния обезвредиха руска мина

Снимка уикипедия, David Monniaux, илюстративна

Румънските военноморски сили детонираха противопехотна мина, изхвърлена днес на черноморския бряг на страната, съобщи Министерството на отбраната, цитирано от Ройтерс, предаде БТА.

Министерството заяви, че мината е руска, тип YaRM. Тя е открита на плаж между населените места Вама веке и Дой май.

Институцията не уточни възрастта на мината.

Румъния, България и Турция създадоха съвместна работна група за обезвреждане на плаващи мини в Черно море.

Румънски войници са неутрализирали девет от общо 156 дрейфуващи мини, които са били открити и унищожени в Черно море от началото на войната в Украйна преди четири години, заявиха румънските военноморски сили.

Редактор "Екип на Петел",

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