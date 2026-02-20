В Румъния променят правилата за "специалните" пенсии

снимка: Пиксабей

Темата за "специалните" пенсии в Румъния предизвиква силно обществено недоволство на фона на средна пенсия от около 550 евро, висока инфлация и замразени доходи.

Част от професиите се пенсионират по-рано и получават значително по-високи пенсии, изчислявани по специални правила, което струва на държавата над 1% от БВП и утежнява и без това високия бюджетен дефицит.

След години неуспешни опити за промени Конституционният съд одобри реформа за съдиите и прокурорите.

Тя предвижда постепенно увеличаване на пенсионната възраст до 65 години, преходен период от 15 години и ограничаване на пенсиите до около 70% от последната нетна заплата.

Управляващите определиха решението като стъпка към справедливост и равнопоставеност, подкрепена и от голяма част от политическите сили.

Съдебната система обаче реагира критично, предупреждавайки за риск от отлив на кадри, намалена привлекателност на професията и възможен натиск върху независимостта на магистратите.

Реформата е част от ангажиментите на Румъния по Плана за възстановяване и устойчивост и е ключова за дългосрочната устойчивост на пенсионната система.

Заради забавяне страната вече е загубила 231 млн. евро, но правителството се опитва да спаси средствата, пише БТА.

Планира се подобни ограничения да бъдат разширени и към други категории с ранно пенсиониране, като се запазят изключения за тежки и рискови професии.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!