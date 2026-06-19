В Русе иззеха над 2,4 кг амфетамин и близо 500 грама марихуана

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Четирима души са привлечени като обвиняеми по разследване за разпространение на наркотични вещества на територията на Русе, съобщиха от Окръжната прокуратура, цитирани от БТА.

Разследването се води под ръководството на държавното обвинение, а действията по случая са извършени от служители на сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ и отдел „Разследване“ при Областната дирекция на МВР в Русе.

От прокуратурата уточниха, че на 16 юни при проверка на 41-годишен мъж в района на търговски обект в Русе у него са открити количества марихуана и амфетамин.

Впоследствие е установен и задържан 31-годишен русенец, за когото има данни, че е продал наркотиците. При претърсване в дома му са намерени около 100 грама суха тревна маса и приблизително 400 грама бяло вещество на бучки с неправилна форма, реагиращи на марихуана, амфетамин и метамфетамин.

На следващия ден при обиск в жилище на 44-годишна жена в Русе са открити марихуана, мобилни телефони, електронни везни и други пособия за претегляне и разфасоване на наркотични вещества, както и 16 700 евро в брой. В рамките на разследването са извършени претърсвания и изземвания в три автомобила и три имота.

На 18 юни са установени още трима мъже на възраст 35, 47 и 51 години, за които има данни, че са закупували наркотични вещества, а част от тях са участвали и в препродажбата им. Те са предали доброволно държаните от тях количества наркотици.

В хода на последвалите оперативно-издирвателни действия са разкрити специално изградени тайници в отдалечен квартал на Русе. В тях са открити около два килограма амфетамин и близо 400 грама марихуана. Проверява се версията, че местата са използвани като депа за съхранение на големи количества наркотични вещества, отбелязаха от прокуратурата.

Според данните на обвинението общото количество на иззетата дрога по случая надхвърля 2,4 килограма амфетамин и достига близо 500 грама марихуана.

Двама от обвиняемите са задържани за срок до 72 часа, а на останалите е наложена мярка за неотклонение „парична гаранция“. Разследването продължава за установяване на цялостната престъпна дейност и на евентуални други участници в схемата.

От прокуратурата добавиха, че за престъплението законът предвижда наказание от две до осем години лишаване от свобода и глоба от 2551 евро до 10 010 евро.

Редактор "Екип на Петел",

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